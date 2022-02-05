مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار بكنيسة ولاية كولورادو الأمريكية

قتلت امرأة وأصيب رجلان بجروح نتيجة إطلاق نار وقع في إحدى الكنائس بولاية كولورادو جنوب غربي الولايات المتحدة، وفقا للشرطة المحلية.

وبحسب ما أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية، فقد أوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع في مدينة أورورا، حيث أطلق رجل النار في كنيسة «فارو دي لوس»، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح رجلين بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به غادر الكنيسة قبل وصول عناصر الأمن إلى هناك وأن العمل جار على تحديد هوية مطلق النار ودوافعه.

وتأتي تلك الحادثة بعد عشرون يوما على احتجاز مسلح باكستاني، لرهائن بكنيس «بيت إسرائيل» في ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث طالب المسلح بإطلاق سراح شقيقته عافية صديقي المحكومة عليها بالسجن بـ 86 عاما.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام أمريكية حينها، فإن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول «سأموت».

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس؛ حيث كان لا يعرف حينها، عدد الأشخاص الموجودين هناك، عندما دخل المسلح خلال الصلاة، حيث أن الكنيس يضم أكثر من 1600 عضو.