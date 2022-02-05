خلية إنقاذ ريان: 120 دقيقة إضافية للخروج بسبب مخاوف من انهيار التربة

أكدت خلية الأزمة لإنقاذ الطفل ريان، مساء السبت، أن هناك مخاوف من انهيار التربة وتوقعات باستمرار العملية لساعتين إضافيتين، وذلك بعد دخول فريق طبي للاطمئنان على حالة الطفل ريان.

ووصل فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون يدخل إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما أكدته وسائل إعلام مغربية من عين المكان.

فيما قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم، إن عملية إنقاذ الطفل ريان أصبحت وشيكة والكوادر الطبية مستعدة لخروجه من البئر مشيرًا إلى نجاح عملية الإنقاذ.

وأكدت أن الفحص الطبي للطفل ريان في عين المكان يظهر إصابته في الدماغ والرئة وبكسور متعددة في الرقبة و العمود الفقري.

فيما نوهت إلى أن الطفل ريان فاقدًا للوعي لكنه ما زال حيًا تحت إشراف فريق طبي في عين المكان والحشود البشرية تكبر وتدعو الله له وذلك بعد إخراجه من داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي، وكانت تنتظر سيارة إسعاف وطائرة إخلاء طبي تمهيدًا لنقله للمستشفى، وفقًا لوسائل إعلام مغربية.

وأكد صحفي مغربي عصر السبت، إنتهاء فرق الإنقاذ لإخراج الطفل "ريان" من فتحة النفق، وذلك بعد انتهاء فريق الحفر من عمله، فيما وصلت سيارة إسعاف تقل والدي ريان إلى موقع العمل، استعداداً لإنقاذ الطفل.

وسقط ريان في بئر عميق في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب الثلاثاء، ثم انتشرت مقاطع فيديو، الخميس، ظهر فيها وهو ما زال يتحرك بشكل طفيف، مما أنعش آمالا واسعة بإخراجه وهو لا يزال على قيد الحياة.

وذكرت تقارير صحفية في المغرب، ظهر السبت، نقلا عن مصادر في فرقة الإنقاذ، أنه لم تعد ثمة صور حديثة لريان، لأن وجهه لم يعد في الجهة المقابلة للكاميرا، قائلا إن "هذه الاستدارة عرقلت رصد مؤشرات وضعه الصحي".