السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة «نوسة» للإتجار في المخدرات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، تجديد حبس أفراد عصابة «نوسة»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تجارة المخدرات. 

كانت قوات الأمن قد تحفظت المشاركة في ضبط المعلمة "نادية" ونجلتهما "دينا" على كميات كبيرة من مخدرة الإستوروكس والهيروين وهاتفين محمول الذي تستخدمه في التواصل مع عملائها عقب إلقاء القبض عليهم بمنطقة الأميرية.

البداية بورود معلومات بقيام "نادية فاروق" وزوجها "جمال قاسم" وابنتها "دينا"، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مسكنهما بمنطقة الأميرية مسرحا لممارسة نشاطهم وبإجراء التحريات تبين أن "نادية فاروق" مسجلة خطر ومطلوبة فى 72 قضية، وابنتها "دنيا جمال" مطلوبة في 10 قضايا، وزوج الأولى هارب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن المقدم معتز زايد رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية والقوة المرافقة له من ضبط "نادية فاروق" وابنتها "دينا"، وبتفتيش مسكنهما عثر على كميات كبيرة من مخدر الاستوروكس والبودرة، وهاتفين محمول.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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