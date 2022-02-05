الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 3 تسديدة قوية من روجيليو فونيس موري لاعب فريق مونتيري من خارج منطقة الجزاء أبعدها على لطفي إلى ركنية من جهة اليسار.

وبعد دقيقة واحدة أهدر أحمد عبدالقادر هدف التقدم للأهلي بعد بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة برعونة أبعدها الحارس من منتصف مرماه.

في الدقيقة 12 ركلة حرة لصالح فريق مونتيري بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ماكسيميليانو ميزا يمين منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة في الشباك الخارجية للمرمى.