«عاكس شقيقته».. حبس طالب 4 أيام لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض في سوهاج

أصدرت نيابة سوهاج، قرارا يأمر بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوصول طالب يقيم بدائرة المركز مصاباً "باشتباه نزيف بالصدر وجرح أعلى الظهر من الناحية اليمنى"، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو ع ش ا ر إ 19 سنة طالب ويقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً "باشتباه نزيف بالصدر وجرح أعلى الظهر من الناحية اليمنى".

وبسؤاله اتهم طالبا آخر ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقته حال مرورها بذات الناحية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم " مطواه " وتبين إصابته "جرح قطعي بفروة الرأس"، وبسؤاله أعترف بارتكاب الواقعة وأتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب تم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

وعلى جانب آخر، تبلغ لمركز البلينا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعو السعداوي ع ا س 17 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري ويقيم دائرة المركز مصاباً "اشتباه نزيف بالصدر".

وبسؤال خاله المدعو عاطف ح م أ 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو محمود ا م ا 17 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي المصاب بالضرب بآله حاده وإحداث إصابته المشار إليها وذلك عقب إنتهاء اليوم الدراسي بسبب معاكسة الفتيات.

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمه " مفك " وتبين إصابته "كدمات بالرأس وسحجات باليدين"، وبسؤاله أعترف بارتكاب الواقعة، وأتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم .