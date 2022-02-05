مرض الرجال النادر.. ما هو الانبعاث الليلي وكيف يمكن إيقافه؟

هناك الكثير من الأمراض التي يختص بها الرجال، كما أنها من المشكلات الصحية النادرة ومنها مرض يسمى بـ«الإنبعاث الليلي» وهو باحتصار القذف اللإرادي للسائل المنوي أثناء النوم دون أن ينخرط الذكر في الجماع.

تعتبر الانبعاثات الليلية شائعة جدًا عند الذكور المراهقين على الرغم من أن الذكور الأكبر سنًا قد يصابون بها أيضًا، حيث يحدث هذا عندما يكون هناك تراكم للسائل المنوي، وفقًا لما ذكره موقع «healthdigezt» الطبي.

وأكد الاطباء أن القذف أثناء النوم هو طريقة يفعلها جسمك للتخلص من تلك الكميات الزائدة من السائل المنوي بداخلك، فهذه حالة غير مؤذية وإن كانت محرجة، ومع ذلك يمكن أن تكون الانبعاثات المتكررة في الليل مدعاة للقلق، هذا لأنه يقال إن له تأثير جسدي ونفسي على الفرد.

وأوضح الأطباء أن الانبعاث الليلي يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية، مما قد يؤثر بسهولة على خصوبتك، وليس من المستبعد أن تعاني من سرعة القذف أو حتى ضعف الانتصاب، فبسبب كل هذه الأشياء، قد ينتهي بك الأمر بالشعور بالاكتئاب والقلق.

ومن الجيد محاولة وضع حد للانبعاثات الليلية إذا كانت تحدث عدة مرات في الشهر، خاصة إذا بدأت تؤثر عليك جسديًا وعاطفيًا، فإنه لأمر جيد أن هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية المتاحة للانبعاثات الليلية، فيما يلي بعض منها.

المنشطات الجنسية في النظام الغذائي:

إذا كان السبب الجذري لانبعاثاتك الليلية هو قلة النشاط الجنسي أثناء النهار، ففكر في الحصول على مساعدة من المنشطات الجنسية لاستعادة الرغبة الجنسية لديك، حيث تشمل بعض المنشطات الفعالة التي تم اختبارها الفلفل الحار، الأفوكادو، الموز، الرمان، الشوكولاتة، والسلمون.

شرب كوب شاي المريمية في وقت النوم:

ربما سمعت من قبل أن شاي المريمية يساعد على التخلص من الأرق، كما يمكن أن يساعدك في وضع حد للنوبات المنتظمة للانبعاثات الليلية، نظرًا لأن شاي المريمية يساعد في استرخاء الجسم وخاصة العقل.

الحلبة مع العسل:

أكد الأطباء، أن العلاج المنزلي الخاص للانبعاثات الليلية مفيد بشكل خاص للمراهقين، ذلك لأن مستخلص الحلبة يساعد في الحفاظ على مستويات الهرمونات طبيعية، وهذا يساعد في درء الأحلام الجنسية.

ابتلع القليل من فصوص الثوم الخام يوميًا:

هناك العديد من قوائم العلاجات المنزلية لمختلف المشاكل الصحية التي ذكرها الثوم، فبطبيعة الحال، لن تكتمل قائمة الحلول الطبيعية للانبعاثات الليلية بدون ذكر العشبة المذكورة، حيث تقلل من فرص حدوث القذف أثناء النوم.

شرب اللبن الرائب كل يوم:

وأوضح الخبراء أن تضمين اللبن الرائب في نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في حمايتك من مشكلة الانبعاثات الليلية، بصرف النظر عن كونه مفيدًا لصحتك، فإن اللبن الرائب هو أيضًا شيء يعزز النوم الجيد ليلاً.