الإعلام الصينى: الزعيمان السيسي وشى جين يعملان من أجل التوزيع العادل للقاحات

حظيت القمة المشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى، شى جين بينج، بزخم إعلامى واسع، حيث تناولت الصحف ووسائل الإعلام الصينية المحلية، أجواء الزيارة وأهميتها الاستراتيجية والنتائج المتوقعة منها وغيرها من التفاصيل.

واستقبل الرئيس الصينى وعدد من المسئولين الصينيين الرئيس السيسى، الذى يزور بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، استجابة لدعوة الجانب الصينى، معبرين عن تقديرهم لمكانة مصر، قائلين إن القاهرة تعمل على تعزيز مصالحها وتطوير مجالات التعاون واتخاذ مسارات تنموية ملائمة لشعبها.

وتحدثت قناة «CGTN» التابعة لتليفزيون الصين المركزى «CCTV» عن أهمية الزيارة قائلة إن الصين ومصر تعملان معًا من أجل جعل اللقاحات فى متناول الجميع بشكل أوسع، بحيث تُقدم للدول النامية بأسعار معقولة.

وذكرت القناة، فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، أن الرئيس شى جين أكد أن الصين مستعدة لمواصلة دعمها لمصر؛ لتصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات فى القارة الإفريقية، فى إشارة إلى أن البلدين عملا معًا على بناء أول خط إنتاج للقاحات فى القارة السمراء بمصر خلال العام الماضى. ونقلت عن الرئيس شى قوله إنه يتعين على الصين ومصر تقديم مساهمات مشتركة لتعزيز إمكانية الحصول على اللقاح، ودعم قدرة الدول النامية على تحمل تكلفته.

وأبرزت إشادة «شى» بالتعاون العملى المثمر بين البلدين وتضامنهما فى مكافحة الوباء، خلال السنوات الأخيرة، واصفًا الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر بأنها نموذج للتضامن الصينى العربى، والصينى والإفريقى، مؤكدًا أنه تعاون مربح للجانبين.

ونقلت عنه قوله إن الصين ومصر تشتركان فى رؤى واستراتيجيات ثابتة للدفاع عن مصالحهما، والسعى لتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية شعوبهما، وتعزيز العدالة فى العالم، حيث يمر العالم بتغيرات لم يشهدها منذ قرن. وتابعت القناة: «الرئيس شى طالب بتعزيز التكاتف بين مصر والصين والتحرك نحو بناء خطة مشتركة ومواصلة دعم بعضهما فى القضايا الكبرى وتحقيق المصالح المشتركة»، لافتة إلى تأكيده أن الصين تدعم مصر فى اتخاذ مسار تنموى يناسب واقعها، قائلًا إنه يتعين على البلدين مواصلة تعزيز التعاون وتعزيز المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية مصر ٢٠٣٠».

وتناولت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية تفاصيل القمة المصرية الصينية التى عقدت أمس، بين الرئيس الصينى شى جين بينج، والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس شى تأكيده أن الثقة السياسية المتبادلة بين الصين ومصر قد تعززت فى السنوات الأخيرة، وأسفر ذلك التعاون العملى عن نتائج مثمرة، لافتة إلى تصريحاته التى أكد فيها أن الشراكة والتعاون الشامل بين الصين ومصر تشكل مثالًا للتعاون المربح بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية. ونقلت عنه قوله إنه «وسط تغيرات عميقة لم نشهدها منذ قرن، تشترك الصين ومصر فى الأيديولوجية المدافعة عن مصالحهما والسعى لتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز رفاهية الشعب، فضلًا عن تعزيز العدالة فى العالم».

وأبرزت الصحيفة دعوة الرئيس شى للبلدين إلى مواصلة دعم بعضهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، قائلًا: «يتعين على الجانبين تعميق التعاون وتبادل المنفعة، ومواصلة تعزيز البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر ٢٠٣٠، ودعم مشروعات التعاون بينهما مثل تطوير ممر قناة السويس، وتنفيذ التعاون فى مبادرات التنمية العالمية».

وأشارت إلى تعهد «شى» بمواصلة دعم مصر فى مكافحة الجائحة، حيث تتعاون القاهرة مع شركة سينوفاك الصينية المصنعة للقاح كورونا فى التجارب السريرية منذ عام ٢٠٢٠.

ولفتت إلى إعلان شركة «سينوفاك»، أمس السبت، عن مساعدتها مصر فى بناء مخزن تبريد أوتوماتيكى يمكنه تخزين نحو ١٥٠ مليون جرعة، وهى الكمية التى ستكون الأكبر فى إفريقيا عند اكتمالها.

من جهته، أشاد الرئيس السيسى بتاريخ وحيوية العلاقات المصرية الصينية، قائلًا إن مصر ستدعم دائمًا موقف الصين فى القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية واهتماماتها الرئيسية.

وأضاف الرئيس السيسى أن مصر مستعدة لأن تكون صديقًا جيدًا وحقيقيًا للصين، وستتكاتف مع الجانب الصينى لمواجهة التحديات المختلفة.

وتحدث عن مبادرة «الحزام والطريق» وارتباطها بالاقتصاد المصرى، قائلًا إن مصر مستعدة لمواصلة المشاركة فى المبادرة وتسريع تنميتها من خلال توسيع التعاون فى مختلف المجالات مع الصين.

وذكر أن الجانب المصرى فخور بعلاقاته مع بكين، مضيفًا أن الشعب المصرى سيرحب بزيارة الرئيس شى جين للبلاد بمجرد انتهاء الوباء، معربًا عن شكره لكرم ضيافة الجانب الصينى، مشيدًا بحفل الافتتاح، قائلًا إنه أظهر قوة بكين الوطنية وتأثيرها.

وفى إطار ترحيب الجانب الصينى بزيارة الرئيس السيسى، تحدث سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج، خلال تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، عن تفاصيل القمة المصرية الصينية.

وقال «الرئيس الصينى قال إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر أصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية».

وفى تغريدة سابقة، رحب السفير الصينى بالقاهرة بزيارة الرئيس السيسى قائلًا: «نرحب ترحيبًا حارًا بالرئيس السيسى لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية ٢٠٢٢ فى بكين، إن الصين مستعدة لتقديم هذه الدورة الآمنة والرائعة للعالم».

وأقام الرئيس الصينى، أمس، مأدبة غداء لرؤساء الدول والمنظمات الدولية الذين حضروا دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية.