السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد اليونيفيل: «لازارو» يتسلم مهامه في قيادة القوة الأممية بلبنان نهاية فبراير

الجنرال ستيفانو دل
الجنرال ستيفانو دل كول

أكد الجنرال ستيفانو دل كول قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل) أن اللواء أرولدو لازارو ساينز سيخلفه في رئاسة وقيادة قوات اليونيفيل، على أن يتسلم مهامه في أواخر شهر فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، بحضور وفد من بعثة اليونيفل.. وتناول اللقاء الاستقرار الذي يسود منطقة عمليات القوات الدولية بفضل التعاون مع الجيش في قطاع جنوب الليطاني.
وأبلغ الجنرال دل كول، وزير الدفاع بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس بتعيين اللواء لازارو في قيادة البعثة والقوات.
وفي هذا السياق، شدد سليم على أهمية احترام دور اليونيفل وتسهيل حرية عملها بالتعاون مع الجيش حسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة، ووجوب عدم حدوث أي إشكالات بين القوة الدولية والسكان.
ومن جهته، تناول الجنرال دل كول أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة، مؤكدا العلاقة الممتازة السائدة بين القوة الدولية والمواطنين في مختلف البلدات والتعاون البناء بين اليونيفيل والإدارات المحلية، مشيرا إلى أن الحوادث التي تعرضت لها دوريات اليونيفيل لا تعبر عن أي مشاعر عدائية من قبل المواطنين في تلك المنطقة تجاه القوات الدولية.

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وائل لطفي

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