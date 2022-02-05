السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم ائتلاف الوطنية العراقي يدعو القادة السياسيين لحوار وطني

إياد علاوي
إياد علاوي

أكد زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، أن بلاده تمر بمنعطف خطير للغاية يوشك أن يدخلها في فراغ دستوي، داعيا القادة السياسيين الى الجلوس لطاولة حوار وطني لعبور الأزمة.
وقال علاوي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن التزام التهدئة والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي تربك الأوضاع وتزيدها تعقيدا يعد أمرا ضروريا".. لافتا إلى أن العراق يمر بمنعطف خطير يوشك أن يدخله في فراغ دستوري بعد دعوات المقاطعة والخلاف حول الأسماء والمناصب.
‏‎وجدد الدعوة للجلوس حول طاولة حوار وطنية في أسرع وقت وبعيدا عن منطق الرفض والفرض، مضيفا "ربما تكون فرصة أخيرة لعبور هذه الأزمة".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد، في وقت سابق، ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة لا تخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا.
وفي سياق متصل، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والوفد المرافق له، لبحث آلية تشكيل الحكومة العراقية.
وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان، أن الجانبين بحثا آخر التطورات والمستجدات والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة وحل العقبات والخلافات من خلال الحوار.

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وائل لطفي

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