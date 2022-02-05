عادل سلامة يكتب: عن عراف محمد القصبي وسيدته الأولى



و كأن محمد القصبى فى روايته المرهقة ثقيلة الوطأة ( عرّاف السيدة الأولى ) يستدعى بيتا بالغ المرارة من شعر صلاح عبد الصبور فى قصيدة توافقات .. حيث يقول :

"لأن الليالى الحبالى يلدن ضحى مجهضا "

هى رواية الأحلام المجهضة و الضحى الذى لا يأتى أبدا و السعى المحموم لتحقيق ما لا يتحقق فلا العالم يسمح ، ولا الوطن مستعد ، ولا كل الشخوص الفاعلين يمتلكون كمال القدرة أو تمام الرؤية أو القلب النقى .

أبحث جاهدا عن شخصيات لم تُدنْها الرواية فى أحداثها متعددة المستويات بين ما هو واقعى و ما هو حلم و ما هو ممر بين الواقع و الميتافيزيقا فلا أجد سوى شخصيتين تكاد أولاهما تكون خارج السياق و على هامش كل شئ هى نسرين زهدى تلك الفراشة الجامعية المحلقة التى منحت العرّاف صك البراءة ووعدا بحب لم يتحقق لأنها ككل فراشة غادرت الحياة ربما بأسرع مما دخلتها.



أمّا الثانية فهى السيدة الأولى و التى جعلها القصبى السيدة الأولى فى كل شئ و على كل المستويات .. هى زوجة الرئيس و هى سيدة القصر و هى سيدة قلب العرّاف و حلمه المستحيل .. هى السيدة الأولى فى النقاء و الرغبة فى أن ينهض الوطن من عثرته .

يخدعنا القصبى فى النصف الأول من روايته فنتوهم أننا نطالع رواية سياسية عن بلد مأزوم من بلدان العالم الثالث البائسة يمضى نحو الانهيار و يأخذنا الى دوامة الصراعات الحزبية و السياسية التى تفتك بقواه الحية فيدين اليسار و اليمين .. الشيوعيين و التيارات الدينية .. و يجعل الجميع اما عملاء لأجهزة الأمن أو أصحاب مشاريع شخصية ، أو مجرد بيادق على لوحة الشطرنج التى يجلس على طرفيها الروس و الأمريكان فى حرب باردة لا يشعر ببرودتها سواهما ، بينما تكتوى بنيرانها كل شعوب و دول عالمنا الثالث البائس الذى تمثل فى دولة أفريكاسيا ، و بالطبع لا تخفى دلالة الاسم .. الكل يأخذ الوطن الى الهاوية و يخدع الشعب بشعارات بهتت ألوانها و فقدت المعنى و البريق كل هذا تحت مظلة رئيس يكاد وجوده يشبه العدم .

و ما أن نبتلع الطعم الذى أجاد تقديمه لنا محمد القصبى ، نفاجأ به و قد اصطحبنا كالمنومين الى حيث يمتزج ا لواقع بالميتافيزيقا و الحقائق بالحدس و يأخذنا الى ما يكاد يكون رواية أخرى عن عوالم لامرئية تخايل بآفاقها المفتوحة أرواحنا جميعا و تعدنا بما نشعر بجماع نفوسنا أنه هناك لا يفصلنا عنه سوى غلالة رقيقة تكاد تشف ، المرعب أننا حين ندلف مع القصبى الى عوالم اللامرئى و اللامحسوس عبر ممر ضيق تدلف اليه معنا المؤامرات الدولية و أطماع السياسيين و أحلام التحقق و الامتزاج على مستوى المشاعر و الأفكار و الجنس .



تغتنى الرواية بمستوياتها المتعددة التى أجاد القصبى غزلها فى جدليات تبرز كل مستوى منها و تجليه ، ثم تدمجها فى عمل يبدأ بذكريات طفولة العرّاف المرّة ، ولا ينتهى بخطاب البوح المعذّب للسيدة الأولى التى جعلها الدم المتدفق فى أوردة الرواية .. تغادرها الأحداث ثم تعود اليها و كأنها لم تغادرها .. مستويات تدمج الرمز فى الواقع ، و تنتقل بين التحليل للشخصيات الرئيسية كل على حدة الى أزمة وطن بأكمله يتهيأ السماسرة لبيعه تحت وصاية دولية متلهفة للقضم و الابتلاع .

العرّاف فى رواية القصبى هو بشكل ما نحن .. هو طفولة بعضنا المشوهة و أحلام بعضنا المجهضة و رغبتنا العارمة فى نفس الوقت أن نكون أرقى و أفضل و لكن الوسيلة التى لا نجد أمامنا سواها هى الى الخيانة و الى نهش لحم الزملاء و رفاق الرحلة أقرب

أما العرّاف الحقيقى الماهر حقا فهو محمد القصبى نفسه ، و الذى أجاد قراءة كل الخيوط المحفورة على كف الوطن ، و تنبأ بثورته - ثورة ٢٥ يناير - التى تحققت على أرض الواقع بعد صدور روايته بعشر سنوات كاملة.