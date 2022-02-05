بعد نجاح «أنا وهي».. هنا الزاهد تستعد لبطولة «هيصة»

تستعد الفنانة هنا الزاهد للمشاركة في بطولة فيلم «هيصة»، والذي تجسد خلال دول البطولة النسائية أمام الفنان أحمد داود، بعدما تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية.

ويعكف صناع الفيلم على التحضيرات والتجهيزات اللازمة قبل انطلاق التصوير، إذ قررت أسرة الفيلم تصوير أولى مشاهده بعد انتهاء موسم الشهر الكريم، على أن يطرح بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويجسد «داود» ضمن أحداث الفيلم شخصية لاعب كرة قدم «فيجو»، نفس الحال لـ محمد سلام الذي يجسد هو الآخر دور لاعب كرة قدم ويلعب مع «داود» في ذات الفريق، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

وتأتي مشاركة «الزاهد» في فيلم «هيصة» بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «أنا وهي» رفقة الفنان أشرف عبدالباقي والفنان أحمد حاتم، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدات عالية فور طرحه.

يذكر تصدر مسلسل "أنا وهي" تريند موقع التغريدات "تويتر"، ليحقق أكبر نسبة مشاهدة في مصر مؤخرًا، خاصةً بعد أن وصلت الأحداث إلى ذروتها بين حاتم وهنا الزاهد بطلي المسلسل، والذي عرض على قناة CBC.