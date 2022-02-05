المتحدة للخدمات الإعلامية تنظم عرضًا لـ«كنز الدنيا» الأسبوع المقبل

تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" الأسبوع المقبل، تحت رعاية وزارة التضامن وتنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب.

ويعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، إضافة إلى النجم الكبير أشرف عبدالباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني ويخرجها للمسرح أشرف عبدالباقي وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.



ويأتي ذلك في إطار جهود المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، إضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كل المجالات.

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية وتناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون" ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام وهو مصاب بمتلازمة داون فعليًا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفالًا حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.



كتب كلمات أغنية المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي، وصمم الديكورات د. محمود سامي، وألحان شادي عويضة، وتتضمن المسرحية أيضًا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

المسرحية سيتم إقامة عروض لها خلال الفترة المقبلة ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية ودعمت المشروع بكل إمكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.