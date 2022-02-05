السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختلس بونات بنزين.. تفاصيل إحالة أمين مخازن إسعاف البحر الأحمر للمحاكمة

حبس
حبس

أمر المستشار فليمون رفعت- المحامي العام لنيابات جنوب الصعيد، بإحالة أمين مخازن إسعاف البحرالأحمر للمحاكمة الجنائية، باختلاس "بونات تموين" الخاصة ببنزين سيارات الإسعاف والتي بلغت قيمتها مليون و59 ألف جنيه.

كما تمت إحالة المتهم خالد. ع "هارب"، إلى محكمة استئناف قنا "دائرة البحر الأحمر"، مع ضبطه واحضاره وعرضه محبوسا على المحكمة.

تبين من التحقيقات فى القضية رقم 773 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى الغردقة والمقيدة برقم 6 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر التى تابعها المستشار وليد البيلى - المحامى العام الأول لنيابات استئناف جنوب الصعيد قيام المتهم "خ. ع . ص"  فى خلال الفترة من 4/ 11/ 2018 حتى 6/ 12/ 2020 بدائرة قسم ثانى الغردقة محافظة البحر الأحمر بصفته موظفاً عاما أمين مخازن وقود إسعاف البحر الأحمر - التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، باختلاس مواد بترولية وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كمية من الوقود "البنزين والسولار" البالغ قيمتها  "مليون وتسعة وخمسون ألف جنيه"، محل بونات الوقود المسلمة إليه.

وذلك بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان لتسليمها إلى القطاعات التابعة لهيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها واضاعتها على ملك جهة عمله حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطاً لايقبل التجزئة وذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان وبصفته سالفة الذكر

وكان المتهم ارتكب بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر مجهول تزويرا فى محررات رسمية وهى طلبات وأذون صرف الوقود "نموذج 2 مخازن حكومية من مخازن هيئة الإسعاف بالبحر الأحمر، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة منسوبة للموظفين المختصين بالقطاعات التابعة للهيئة وبصمتها بأختام مقلدة عليها وساعده المتهم المجهول فى ذلك بتقديم البيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت له النيابة العامة تهمة استعمال المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله إعمالا لإثارتها وتمسكا بصحة ما دوّن بها زورًا، ما مكنه من اختلاس ما  بعهدته من كميات لوقود البنزين والسولار وإضافتها إلى ملكه واحتباسها لنفسه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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