السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى ببنها

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لأفراد تشكيل عصابى من بائعى الخردة وسائق، لقيامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى من الشوارع الرئيسية والجانبية المثقولة بالظهر والحديد، وصهرها وبيعها واستخدام موادها الخام.

 

كانت البلوغات قد تعددت أمام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى من عدة مناطق، وتكرر ذلك خلال الفترة السابقة رغم غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه وقوع عدة حوادث، منها وفاة أطفال وإصابة أشخاص آخرين وإتلاف سيارات.

 

ووضعت خطة أمنية من قبل رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، والاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة بالأماكن الرئيسية، وتم التوصل لأفراد التشكيل وهم "أحمد ع ح"، و"رامى ع ع" بائعى خردة، و"عمرو م م"، سائق، وتم ضبطهم حال قيادتهم مركبة نارية "تروسيكل"، وبحوزتهم أغطية كانوا فى سبيلهم إلى تصريفها، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم، وتقديمهم للمحاكمة بعد أن واجهتهم بمقاطع مصورة لهم بكاميرات المراقبة وما أسفر عنه ضبطهم.

 

وأصدرت المحكمة حكمها السابق، ونوهت إلى أن ما ارتكبه المتهمون هو جرم شديد له مخاطره وأضراره على الأرواح والممتلكات، وأنها قد أخذتهم بقسط من الشدة وفق ما يسمح به النص العقابى، رافضة الدفع المبدى من محاميهم باعتبارها جنحة سرقة عادية منوهة إلى أن الواقعة تشكل جناية سرقة مهمات وأدوات مملوكة للدولة ومرافقها العامة وفق صحيح القانون.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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