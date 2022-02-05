السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة حارس مدرسة وسائق لقيامهما بقتل زوجة سائق بالمنصورة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الحنطور وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد وأمانة سر مسعد كمال الدين طه  وعصام محمد الدسوقي، تأجيل محاكمة حارس مدرسة وسائق توك توك بمركز الجمالية إلى جلسة لاتهامهما بقتل سائق لوجود خلافات بين زوجة المجنى عليه، وزوجة المتهم الأول إلى شهر مارس المقبل. 

ترجع الواقعة إلى يوم 1 نوفمبر 2021، بمركز الجمالية عندما قرر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية إحالة ع . إ. أ 38 سنة، حارس أمن بمدرسة الثانوية بنات بالجمالية والمتهم ع . إ.  إ 19 سنة سائق توك توك، ومقيم بالجمالية إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامهما بقتل المجنى عليه الحسيني . أ . م  50 سنة سائق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وماسورة حديد وخشبة.

وقام المتهم الثاني بإبلاغ  المتهم الأول بمكان المجني عليه الذى حضر مستلًا سلاحا أبيض وماسورة الحديدية وتوجها سويا صوب المجنى عليه، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بمباغتته بضربة باستخدام السلاح الأبيض فاستقرت بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته أثناء تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة، للشد من أزره ومنع الأهالي من الدفاع عن المجنى عليه.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وتوصلت لوجود خلاف سابق بين زوجة المجنى عليه وزوجة المتهم الأول، التي على إثرها اتفق مع المتهم الثاني على قتله وقام الأخير بمراقبة تحركات المجنى عليه وأبلغ المتهم الأول بتواجده بمكان الواقعة، والذي حضر واصطحب المتهم الثاني إلى المكان الذى يتواجد به المجنى عليه وقام المتهم الأول بطعن المجنى عليه  بمقدم يسار الصدر، مما تسبب  في قطع بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم تسبب في وفاته.

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وائل لطفي

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