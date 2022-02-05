السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص بالإسماعيلية صدمتهم سيارة مجهولة

اللواء منصور لاشين
اللواء منصور لاشين

شهدت منطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة مجهولة.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة وفرت هاربة بمنطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج.

ومن جانبه، قال مصدر طبى إن المصابين هم، محمد محمود محمد شلبي، 19 عامًا، مقيم حي السلام، مصاب بكسر بالساق الأيسر واشتباه خلع بالكتف، وعمران رأفت علي إسماعيل، 18 عامًا، مقيم فايد، مصاب بسحجات بالوجه وجرح 2 سم بالشفاه العليا، ومحمود إسماعيل عرابى 32 عامًا مقيم بفايد، مصاب بكدمه بالركبة اليمنى.

تم نقلهم لمستشفى جامعه قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر عن الواقعة.

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