السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى التضامن لدحر جائحة كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

دعت الصين، اليوم السبت، إلى التضامن والتعاون والمزيد من التفاهم بين أعضاء المجتمع الدولي لدحر جائحة مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني، لي كه تشيانج، خلال اجتماعه مع مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" في بكين، إنه "يتعين على المجتمع الدولي التمسك بالتضامن والتعاون في مواجهة الجائحة"، مضيفًا أنه "ينبغي أن يكون هناك المزيد من التفاهم والتسامح بين بعضنا البعض"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وتعهد "لي" بأن تواصل الحكومة الصينية دعم "الدور المهم" للمنظمة في مكافحة الجائحة وحماية صحة الإنسان.

ودعا إلى تدعيم جعل اللقاحات "منفعة عامة عالمية" في المتناول وبأسعار معقولة، وكذلك استخدام السبل العلمية والتكنولوجية في تطوير أدوية فعالة للمساعدة على دحر الفيروس "في أقرب وقت".

وأكد ضرورة بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستدام في أثناء مكافحة الجائحة، وتعزيز تسهيل التجارة عبر الحدود، وضمان السلامة والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وكذلك تدعيم التعافي الاقتصادي العالمي على نحو مطرد وقوي، لافتًا إلى أن الصين مستعدة للحفاظ على التعاون "الوثيق والودي" مع المنظمة.

وفيما رحب "لي" بحضور "تيدروس" حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي انطلقت أمس الجمعة في بكين، أعرب عن تقديره لدعم المنظمة لدورة الألعاب.

من جهته، قال "تيدروس" إن المنظمة تتمسك بالمبدأ العلمي في تتبع أصول الفيروس، وتعارض "تسييس" هذه العملية.

وأضاف أن المنظمة "تقدر بشدة" الجهود المبذولة من الحكومة الصينية وشعبها في مكافحة الجائحة، معربًا عن أمله في دفع المنظمة التعاون مع الصين "لتعزيز الحصول المتكافئ على اللقاحات، وزيادة نسب التطعيم ودحر الجائحة في أقرب وقت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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