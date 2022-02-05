«استراحة على الرصيف».. رواد معرض الكتاب يواجهون زحام أرض المعارض (صور)

وسط حالة من الزحام تشهدها أجنحة معرض الكتاب منذ انعقاده، خاصة مع حالة الجو السيئ التي تضرب القاهرة على مدار اليومين الماضيين، بدأ رواد معرض الكتاب في استغلال الأرصفة كبديل للاستراحات التي خصصتها الإدارة المنظمة لرواد المعرض، التي ازدحمت بالمواطنين.

واتخذ رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53 الرصيف الحل المناسب للاستراحة بعد شرائهم الكتب، نظرا للازدحام والتكدس على المقاعد الخاصة بهم التي وفرتها المعرض في الأماكن المخصصة للاستراحة.

ويعاني زوار معرض الكتاب من سوء التحرك داخل الساحة الخاصة بالمعرض لكثرة الازدحام من المواطنين حرصًا منهم على اقتناء الكتب.

وانطلقت النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا.

ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.