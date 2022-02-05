السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى يلتقى نظيره الطاجيكى على هامش أوليمبياد بكين

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، بنظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، على هامش دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.


وقال جين بينج، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "شينخوا" في نسختها الإنجليزية- إن العلاقات الثنائية بين الصين وطاجيكستان بلغت مستوى تاريخيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الـ30 عامًا الماضية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


ووصف جين بينج طاجيكستان بأنها "صديق قوي" للصين، مشيدًا بالثقة السياسية المتبادلة والدعم الراسخ بين البلدين، مؤكدًا استعداده للعمل مع طاجيكستان للدفع نحو تنمية جديدة للعلاقات بين البلدين.

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