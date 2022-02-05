السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يواصل تمشيط جيوب ميليشيا الحوثى بمحافظة حجة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

واصلت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم السبت، تمشيط جيوب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على تخوم مدينة حرض بمحافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات الجيش بدأت، منذ صباح اليوم، بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها، مشيرًا إلى تعامل القوات مع تعزيزات حوثية قدمت عبر جبهة المزراق لمحاولة استخراج العناصر المحاصرة داخل المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، واستعادة القوات لعربة مدرعة وأسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر.

وبالتزامن، دمر طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي كانت قادمة باتجاه المدينة، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وائل لطفي

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