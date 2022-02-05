الأمم المتحدة: تعيين الإسبانى لازارو ساينز رئيسًا وقائدًا عامًا لليونيفيل بلبنان

أعلنت الأمم المتحدة عن تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدًا عامًا لها، وذلك خلفا للواء الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي سينتهي تفويضه قريبًا.

وأكدت اليونيفيل أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اتخذ قرارًا مساء أمس الجمعة بتعيين اللواء لازارو ساينز، معربًا عن امتنانه للواء ديل كول على خدمته وقيادته النموذجية.

وأوضحت أن سيرة اللواء لازارو ساينز المهنية كبيرة ومتميزة في الجيش الإسباني، ويشغل حاليًا منصب مستشار وزارة الدفاع لشئون الدفاع والأمن الشاملة، وخدم لازارو منذ عام 2000 في مقر يوروفورس بفلورنسا، وفيلق الناتو السريع الانتشار بإسبانيا (فالنسيا)، كما خدم في اللواء الإسباني "جوزمان إل-بوينو" بقرطبة في ثلاثة تكليفات: التكليف الأول، قائد اللواء، التكليف الثاني، قائد فوج؛ والثالث، رئيس الأركان.

ويتمتع اللواء لازارو ساينز بخبرة دولية واسعة، وتم إيفاده إلى عدة عمليات حفظ السلام في ثلاث جولات في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة (قوة الحماية) وحلف شمال الأطلسي (قوة تحقيق الاستقرار) والاتحاد الأوروبي (يوفور) على التوالي، وثلاث جولات إضافية في اليونيفيل بصفته ضابط ارتباط في الناقورة، ورئيس الأركان وقائد القطاع الشرقي.

وتخرج اللواء لازارو ساينز فى الأكاديمية العسكرية العامة وكلية الأركان العامة للجيش الإسباني في إسبانيا، ولديه تدريب أكاديمي في مجال الدبلوماسية والسلام والأمن، كما يتحدث اللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.