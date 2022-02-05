السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تتبرع بـ20 مليون لقاح كورونا لسبع دول ناشئة

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية عن التبرع بـ20 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى سبع دول ناشئة، من أجل المساعدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي.

ونقلت وكالة أنباء آني الآسيوية عن بيان الحكومة أنه سيتم تقديم 11 مليون جرعة إضافية إلى 13 دولة من خلال مبادرة كوفاكس، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 124 مليون دولار لـ59 دولة لتحسين نقل لقاح سلسلة التبريد.

وأفادت الوكالة بأن البلدان التي تستعد لتلقي اللقاحات كانت سعيدة بسماع الأخبار، حيث بثت محطة التليفزيون الوطنية في كمبوديا برنامجًا حيًا استمر لأكثر من ساعة بمناسبة وصول اللقاحات، كما قد تلقت تايلاند، وهي إحدى الدول المستفيدة، مليوني جرعة، ولقد لقيت مساهمة اليابان في حرب جيرانها ضد جائحة كورونا ترحيبًا حارًا، كما أشاد المجتمع الدولي بالجهود الإنسانية لليابان.

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وائل لطفي

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