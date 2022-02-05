السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة: جائزة الكاتب عبدالتواب يوسف جاءت تحفيزًا للنشء على القراءة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

وسط حشد جماهيرى كبير، أقام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53، حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبدالتواب يوسف (شخصية معرض كتاب الطفل) بحضور الروائي عصام يوسف، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف، الدكتور حنفي محمد.

وفي تعليق لها قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن جائزة الكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، جاءت تحفيزًا للنشء على القراءة والاطلاع، مضيفة أن غرس عادة القراءة في نفوس الأطفال والشباب إحدى الأدوات الفاعلة لخلق أجيال جديدة مستنيرة واعية. مؤكدة استمرار خطط رعاية النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الإبداع.

تقدم للمسابقة 61 متسابقًا من 19 محافظة مصرية، منهم 39 من الإناث و22 من الذكور، بواقع 28 متسابقًا في مجال الرسم، و16 متسابقًا في مجال الحكي، و17 متسابقًا في مجال التلخيص، وجاءت نتائجها كالتالي: 
فاز بالمركز الأول لجائزة الرسم الطفلة هيلانا عبدالملاك 12 عامًا من القاهرة، وفاز بجائزة التميز من أطفال القدرات الخاصة ذوي الهمم الطفلة منة الله طلعت الكيلاني من الدقهلية. 

وفاز بالمركز الأول لمسابقة الحكي ندى محمد حامد أحمد، محافظة الشرقية، وفاز بجائزة التميز في الحكي جودي حاتم علي سيد شريف من القليوبية 9 سنوات.

 وفي جائزة التلخيص فاز بالمركز الأول سارة رمضان شعبان من الجيزة 14 عامًا، وفاز بجائزة التميز في التلخيص، عبدالرحمن محمد عبدالهادي من القليوبية 13 عامًا.

تمثلت الجوائز في درع الهيئة المصرية العامة للكتاب ومجموعة من إصداراتها المتنوعة، ومجموعة كتب من الدار المصرية اللبنانية للنشر، والتي تعد الأكثر تبنيًا لنشر أعمال الراحل عبدالتواب يوسف، بالإضافة إلى حصول جميع الفائزين على مبلغ مالي تشجيعًا لمواهبهم المتفردة.

وخلال الاحتفال قال الدكتور أحمد بهي، إن هذه الدورة من معرض الكتاب تهتم بالطفل، وخصصت جناحًا كاملًا تحت اسم «معرض كتاب الطفل»، ومن هذا المنطلق تم عمل مسابقة لأدب الطفل باسم الراحل عبدالتواب يوسف.

وقالت الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف عن والدها، إنه أحد المبدعين في أدب الأطفال، وأضافت أن هدفه كان تنمية وعي وإدراك النشء من خلال كتاباته المتعددة، مشيرة إلى دعمه لتحقيق أحلام أبنائه.

وأشاد الروائي عصام يوسف بفكرة الجائزة، مثمنًا اختيار عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، واصفًا حياته الشخصية بالمرجعية التي ترشد الأطفال والكبار، متمنيًا استمرار الفكرة والتوسع في تطبيقها.

حشد جماهيرى كبير معرض القاهره الدولي للكتاب حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل الروائى عصام يوسف

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فرق الحضارة

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