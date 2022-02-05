السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وبلجيكا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، مع ملك بلجيكا الملك فيليب ليوبولد لويس ماري، الذي يزور الإمارات حاليًا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتقنية، انطلاقًا من الرغبة المشتركة للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.


وأكد الشيخ محمد بن راشد- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)- اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع بلجيكا، والتي تتجسد في مناسبات عدة من أهمها المشاركة المميزة لبلجيكا في إكسبو 2020 دبي، والتي تمثل منصة جديدة للنهوض بالتعاون الاقتصادي والثقافي والمعرفي بين البلدين، مع تطلع الإمارات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الروابط التاريخية بين الجانبين.


كما تم استعراض مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود، ومن أبرزها جائحة "كوفيد-19"، والنظر في تفعيل الأفكار والمبادرات التي تعين على تسريع وتيرة التعافي العالمي، ودعم المجتمعات الأقل حظًا من التنمية للتغلب على تبعات هذه الأزمة العالمية، حيث أكدا أهمية نشر قيم السلام والتعاون في المنطقة والعالم.
 

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