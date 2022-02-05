حصاد «القوى العاملة» اليوم.. قبول طلبات الراغبين في شغل 81 فرصة عمل

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، حيث بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر اليوم، في قبول طلبات الراغبين في شغل 81 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 5000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

https://www.dostor.org/3705241

القوى العاملة تتابع سير العمل بعد فض إضراب 404 عمال بشركة المواسير ببورسعيد

تتابع وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال على مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع بعد توقف العمل استمر 10 أيام، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

https://www.dostor.org/3705244

وزير القوى العاملة يتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار، عن مراحل إنشائه، حيث يحتوي على حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

https://www.dostor.org/3705482

القوى العاملة: مليار و400 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

https://www.dostor.org/3705512

وزير القوى العاملة يسلم 120 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بأول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ والمسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف، بعد أن كانت 100 ألف جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

https://www.dostor.org/3705505

محافظ جنوب سيناء: مستعدون لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، واصفة بأنه راعي العمال في محافظات مصر والخارج، قائلًا، إن الوزير يتنقل من مكان لآخر لحرصه على التواجد مع العمال في أماكن عملهم المختلفة للاستماع إلى مشكلاتهم وتحقيق جزء من آمالهم وطموحاتهم وتقديم الرعاية المتكاملة لهم ولأسرهم.

https://www.dostor.org/3705524

«القوى العاملة» تعرض قصة نجاح أصحاب أعمال من خريجي الدورات التدريبية

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قصة نجاح لـ3 شباب من خريجي الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، قاموا فور تخرجهم من المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب الذي تنفذه وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، بعمل مشروع يتمثل في "مطعم تيك أواي وديليفري" باسم "طاجن حواوشي"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن قيامهم بتوفير 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.

https://www.dostor.org/3705541