السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الصين يلتقي رئيسة سنغافورة

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني

ذكرت وزارة الخارجية السنغافورية، أن رئيسة البلاد حليمة يعقوب، التقت اليوم السبت، رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانج" في العاصمة بكين، حيث هنأته على حفل الافتتاح الناجح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022).

وأعربت يعقوب - وفقًا لبيان للخارجية السنغافورية، نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - عن تقديرها للقوة الموحدة للأولمبياد في جمع الرياضيين من جميع أرجاء العالم لتحقيق التميز وتعزيز الروح الرياضية.

وأكد الجانبان العلاقات القوية بين البلدين، حيث رحبا بالزخم الجيد في التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النمو القوي في التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجالات جديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة سنغافورة بنظيرها الصيني "شي جين بينج"، غد الأحد، قبل العودة إلى بلادها.

ومن ناحية أخري، أكد رئيس الوزراء الصيني عزم بلاده الاستمرار في التعزيز الشامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال اجتماعه بالأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج على هامش دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

وقال تشيانج: "سنحمي حقوق الملكية الفكرية للشركات الصينية والأجنبية بشكل متساوي، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الابتكاري في المجتمع بأكمله وتحسين بيئة الأعمال والترويج للتعاون والابتكار الدولي".. لافتًا إلى أن العام المقبل سيكون الذكرى السنوية الـ50 لبداية تعاون الصين مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ومن جهته، هنأ دارين تانج الصين على استضافتها للأولمبياد الشتوي والاحتفال الناجح لدورة الألعاب، مؤكدا التزام المنظمة بتعزيز تنمية نظام الملكية الفكرية الدولي بشكل أكثر انفتاحًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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