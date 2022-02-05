بالأسماء.. إصابة 3 صدمتهم سيارة مجهولة بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مجهولة بعدة أشخاص في منطقة الموقف الجديد بوسط مدينة الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد حدوث تصادم سيارة مجهولة بعدد من الأشخاص بمنطقة الموقف الجديد وفرت هاربة من مكان الحادث.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتبين إصابة كلا من محمد محمود شلبى 19 سنة يقيم في حي السلام وأصيب باشتباه كسر في الساق الأيسر واشتباه خلع بالكتف، وعمران رأفت على 18 سنة يقيم في فايد وأصيب بسحجات بالوجه وجرح قطعي 2 سم بالشفة العليا، ومحمود إسماعيل عرابي 32 سنة يقيم في فايد وأصيب بكدمة في الركبة اليمنى، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.