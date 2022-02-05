تموين الإسكندرية تشن حملات مكبرة للحملات بالإدارات الفرعية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بناءً على توجيهات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات أسفرت عن تحرير 57 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العجمى بتحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تجميع عدد 6 أسطوانات بوتاجاز حجم منزلى بغرض البيع بالسوق السوداء،و محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.