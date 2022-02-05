أحمد الشامي ومجدي الهواري ومريم نور الدين في كواليس «دايما عامر»

يواصل صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني “دايما عامر” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد العمل استعدادا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وظهر كل من مخرج العمل مجدي الهواري والفنان أحمد الشامي، والفنانة مريم نور الدين داخل كواليس تصوير العمل وهما يصوران إحد المشاهد داخل حافلة رحلات.

وكثف المخرج مجدي الهواري عدد ساعات التصوير وذلك من أجل اللحاق بالمارثون الرمضاني المقبل والانتهاء من تصوير الحلقات العشر الأولى تمهيدا لتسليمها للشركة المنتجة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وانتهى مجدي الهواري وطاقم العمل من تصوير شهر كامل من العمل الجديد وهو ما يجعل المسلسل في منطقة آمنة تماما وينتهي الطاقم من التصوير مع حلول الشهر الرمضاني القادم بعيدا عن الضغوط التي يقع فيها أطقم المسلسلات المختلفة.

أبطال وصناع مسلسل دايما عامر

المسلسل يشارك في بطولته مع مصطفى شعبان كلا من لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت والمسلسل من تأليف أيمن سليم ومن إخراج مجدي الهواري ويعرض خلال رمضان القادم.

قصة وأحداث مسلسل “دايما عامر”

وتدور أحداث مسلسل “دايما عامر” للنجم مصطفى شعبان حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال قصص واقعية وحقيقة تم اقتباسها من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ويلعب مصطفى شعبان خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" وهو مشرف اجتماعي في مدرسة بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" وهي مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا" كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى" سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب" ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل" وسما إبراهيم "ميس همت" وأحمد الشامي "مستر شريف" والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.