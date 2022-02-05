السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة الصناعة تشيد بالكفاءات الفنية بهيئة المواصفات والجودة

الجولة
الجولة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هيئة المواصفات والجودة تزخر بالعديد من الكفاءات والكوادر المتفانية ذات الخبرات الفنية الكبيرة التي لا تدخر جهدًا في النهوض بدور الهيئة وتعزيز قدراتها على تقديم خدماتها المتعددة لقطاع الصناعة. 

 وقالت خلال جولتها اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التى شملت تفقد عدد من المعامل المتخصصة ووحدة خدمة المواطنين، إن الهيئة تقوم بدور محوري في حماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرة إلي أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة لدعم قطاع الصناعة المصرية باعتباره من أبرز القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا للارتقاء به والتغلب على التحديات التي تواجه.

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