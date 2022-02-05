وزير النقل: مؤتمر المناخ «COP27» يعكس للعالم التقدم الكبير في مصر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بإخراج مؤتمر المُناخ (COP27) شرم الشيخ 2022 بأن يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجالي البيئة والنقل الاخضر المستدام وكذلك التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودهافي تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع اعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة علىالإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

جاء ذلك خلال اجتماع 6 وزراء معنيون لإعداد مخطط نقل الوفود داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فاعليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" باستخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة.

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزارات المعنية للتحضير للمؤتمر.

وأشار وزير النقل إلى الجهود المبذولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي محلياً، لتشغيلها في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم وضع مخطط مع الشركات المصنعة للأتوبيسات لتصنيع نحو 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ مشير الى مخطط انشاءالجراجات الخاصة بهذه الأتوبيسات وإعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم وتوفير أماكن الإقامة والإعاشة للسائقين والفنيين وأطقم العمل وتجهيز المحطات الرئيسية بما يتناسب مع المؤتمر وفعالياته وكذا مخطط اسناد ادارتها وتشغيلها لإحدى شركات القطاع الخاص وكذلك مخطط تسيير سيارات كهربائية صغيرة، بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التصنيع والإدارة والتشغيل.