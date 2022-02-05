السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على 7 حرائق خلال 24 ساعة فى الجيزة

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، في إخماد 7 حرائق دون وقوع إصابات. 

فقد أخمدت القوات 5 حرائق نشبت بشقق سكنية "أعلى سطح عقار بشارع خليل هنيدي وراق العرب، شقة سكنية بشارع معهد تيودر بلهارس، بالوراق"، "شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد متفرع من شارع عثمان محرم بالطالبية"، "أعلى سطح عقار بشارع عبد الباقي متفرع من شارع المطار بإمبابة"، "شقة سكنية بشارع المسابك بشتيل البلد بأوسيم".

كما أخمدت قوات الحماية المدنية "حريق مخلفات أمام المعهد الديني بالمجاورة الثانية الحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وكذا حريق بهيش أمام سور نادي منيل شيحه بمركز أبو النمرس".

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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