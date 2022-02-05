السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بإمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل أعلى عقار منزل بمنطقة مطار إمبابة، دون وقوع إصابات وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل أعلي عقار سكني بمنطقة مطارإمبابة.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتين حماية مدنية لإخماد الحريق، وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي المباني المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع أعلى سطح عقار بشارع عبد الباقى من ش المطار- إمبابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.