«القابضة للكهرباء» توضح تقنيات العداد الذكي

تستعرض الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من استفسارات وتساؤلات المشتركين عن خواص العدادات الذكية التي شرعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيبها كمرحلة أولي في نطاق عدد من شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات وعددها 250 ألف عدد، على أن يتم اختبارها قبل البدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر ملخص لأبرز التساؤلات حول التكنولوجيا أو الميكنة التي يعمل بها العداد الذكي؛ وأهم النقاط للتعرّف على التقنية الخاصة بتشغيله:

• يعمل عداد الكهرباء الذكي على قياس وتسجيل الكهرباء بدقة منقطعة النظير، داخل جميع أنواع المنشآت والمباني المُختلفة، كما تعرض المعلومات من خلال شاشة كريستال واسعة المدى، يُسمَح بالوصول إليها عن بعد عبر منافذ الاتصالات، والتي بدورها تصل بسهولة ويسر إلى نظام يُدعى سكادا.

• تعمل العدادات الذكية وفقاً لشبكة الاتصالات التي تقوم بتزويد شركات التوزيع الكهربائي بقراءات دورية، في إطار زمني محدد (مرتين في اليوم أو حسب الطلب).

• يوجد لدى العدادات الذكية خاصية قياس الطاقة الكهربائية في اتجاهين، لتيسير الأمر على من يمتلك أنظمة طاقة متجددة، مثل: ألواح الطاقة الشمسية؛ للحصول على رصيد كافي من الطاقة الكهربائية، وذلك لدعم وتغذية الشبكة الخاصة بالنظام.

• يحفظ العداد القياسات المُختلفة على ذاكرة مدمجة مع العداد، ثم يرسلها إلى شركة الكهرباء مرة واحدة يومياً – على الأقل – وذلك لمراقبة نمط الاستهلاك.

• تستقبل وترسل هذه العدادات المعلومات من وإلى المركز الرئيسي؛ لسهولة رصد أي نوع من أنواع الخلل لدى المُستهلك، بل وتمكن شركة الكهرباء أيضاً من قطع الكهرباء عن المستخدم في حالة وجود أية مخالفة من اكتشاف الممارسات غير القانونية، مثل: التلاعب بالعدادات والتعدي على الشبكة، كما يسهل الحصول على تقارير فنية من المحولات.

• وأخيراً، يوجد أنواع عديدة من العدادات الذكية؛ منها أحادي وثلاثي الوجه (ثلاثة أو أربعة أسلاك)، تقوم جميعها بتأدية نفس الوظائف الأساسية.