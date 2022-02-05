خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول من الكلمات البحثية الأكثر رواجا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية مع أول أيام إجازة منتصف العام.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية معرفة درجات طلاب الشهادة الإعدادية وموعد اعلان النتيجة و موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية معرفة درجاتهم في امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022 إلكترونيا وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي خصصته لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

الخطوة 1: الدخول عبر موقع نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

الخطوة 3: تحديد الصف المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

الخطوة 4: كتابة بيانات الطالب كاملة في الامتحانات.

الخطوة 5: تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الخطوة 6: النقر على أيقونة الاستعلام.

الخطوة 7: ظهور كافة نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد إعلان نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2022

لم تحدد مديرية التربية والتعليم بأى محافظة على مستوى الجمهورية موعد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية حتى الآن حيث لم تنتهي بعد عملية التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها في الكشوف ولم يتم تحديد الأوائل واعتماد النتائج بعد خاصة وأن إجازة نصف العام لم يمر منها إلا يوما واحدا فقط.

وكان قد أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 29 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري داخل لجان امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا.

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رابط الحصول على نتائج طلاب الشهادة الإعدادية

موعد الفصل الدراسي الثاني 2022

يستطيع الطلاب ببعض خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير الجاري والذي نفت كافة تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشائعات المتداولة عن تعطيل الدراسة بسبب كورونا.