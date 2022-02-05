غياب ابنة الفنان رشوان توفيق عن جلسة الدعوى.. الشهود: لم يستغل التوكيل

قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، اإن كواليس الجلسة لم تشهد مواجهة من قبل دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، في دعوى بطلان التوكيلات المحررة من ابنته “أية الله” ضد والداها.

وأوضح أن جلسة التحقيق التي خصصتها النيابة اليوم لسماع أقوال الشهود، أحضر الفنان رشوان توفيق ابنته “هبة” وأحد جيرانه، وآخر من العائلة، بينما لم تحضر الجلسة ابنته “أية” مقيمة الدعوى ولا أحد من شهودها.

وقال الفنان رشوان توفيق في جلسة التحقيق التي خصصتها المحكمة لشهود الدعوى وجبهته، وبثها للمحكمة، وأكد الشهود أن التوكيل كان ليسمح له إدارة ممتلكاته التي كتبها لأبنائه، بحيث يستطيع التحكم في كل شيء ولا يحرم منها، وأنه لم يستغل التوكيل دون علم ابنته، كما أدعت في الدعوى.

وأضاف أن الجلسة شهدت سرد من الفنان رشوان توفيق لوقائع توريث ممتلكاته في حياته، وهذا أتعبه ولا يجوز الخوض فيه، لأنه أمر سري، وأنه يتوقع أن المحكمة لم تبطل التوكيل، لأنه الشيء الوحيد الذي يسمح له إدارة ممتلكاته التي حرم نفسه منها وأعطاها لبناته.

وأضاف محامي الفنان رشوان توفيق، أنه لم يتم مواجهة بين الفنان وابنته، وأن الجلسة هذه الوحيدة المخصصة للتحقيق وسماع الشهود، والجلسة القادمة للمرافعة، ولم يتم تخصيص جلسة أخرى لحضور ابنة الفنان رشوان توفيق، ولم ينكر أو ينفي محامي ابنته شهادة الشهود أو أقوالهم أمام قاضي الدعوى.