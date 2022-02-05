غياب ابنة الفنان رشوان توفيق عن جلسة الدعوى.. الشهود: لم يستغل التوكيل
قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، اإن كواليس الجلسة لم تشهد مواجهة من قبل دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، في دعوى بطلان التوكيلات المحررة من ابنته “أية الله” ضد والداها.
وأوضح أن جلسة التحقيق التي خصصتها النيابة اليوم لسماع أقوال الشهود، أحضر الفنان رشوان توفيق ابنته “هبة” وأحد جيرانه، وآخر من العائلة، بينما لم تحضر الجلسة ابنته “أية” مقيمة الدعوى ولا أحد من شهودها.
وقال الفنان رشوان توفيق في جلسة التحقيق التي خصصتها المحكمة لشهود الدعوى وجبهته، وبثها للمحكمة، وأكد الشهود أن التوكيل كان ليسمح له إدارة ممتلكاته التي كتبها لأبنائه، بحيث يستطيع التحكم في كل شيء ولا يحرم منها، وأنه لم يستغل التوكيل دون علم ابنته، كما أدعت في الدعوى.
وأضاف أن الجلسة شهدت سرد من الفنان رشوان توفيق لوقائع توريث ممتلكاته في حياته، وهذا أتعبه ولا يجوز الخوض فيه، لأنه أمر سري، وأنه يتوقع أن المحكمة لم تبطل التوكيل، لأنه الشيء الوحيد الذي يسمح له إدارة ممتلكاته التي حرم نفسه منها وأعطاها لبناته.
وأضاف محامي الفنان رشوان توفيق، أنه لم يتم مواجهة بين الفنان وابنته، وأن الجلسة هذه الوحيدة المخصصة للتحقيق وسماع الشهود، والجلسة القادمة للمرافعة، ولم يتم تخصيص جلسة أخرى لحضور ابنة الفنان رشوان توفيق، ولم ينكر أو ينفي محامي ابنته شهادة الشهود أو أقوالهم أمام قاضي الدعوى.