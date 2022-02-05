محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي النهر بمدينة الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي النهر بمدينة الزقازيق ليمثل متنفساً ومتنزهاً جديداً يليق بأبناء المدينة في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام و محمد الأباصيري رئيس حي ثان و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.

تفقد المحافظ ومرافقوه مكونات المشروع ليقدم المهندس المسؤول بالشركة المطورة شرحاً تفصيلياً عن المشروع وتمت الإشارة إلى أن النادي مُقام على مساحة 1200 متر ومكون من طابقين ومناطق مفتوحة ومسرح لإقامة الإحتفالات والمناسبات ومطعم ،ومزود بألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومحاط بالأشجار وأعمده الإنارة ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ٤ مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم إقامة سور على طراز معماري حديث وواجهة مميزة على الشارع الرئيسي وتجليد الحوائط بالحجر الأسود الأسباني لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المكان.

أشاد محافظ الشرقية بأعمال تطوير ورفع كفاءة النادي ومراعاة اللمسة الجمالية والحضارية أثناء تنفيذ الأعمال تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء مناسباتهم وأوقات فراغهم والأجازات والعطلات الرسمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إقامة نادي العائلات بمنطقة الصيادين والممشى السياحي بالزقازيق وممشى أهل منيا القمح وجاري الإنتهاء من مشروع إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبو حسين بمدينة الزقازيق وحديقة عامة ومشتل بمدخل مدينة ههيا وذلك لخلق متنفسات جديده تليق بأبناء المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد افتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان الشهيد أحمد المنسي بمدينة منيا القمح، والمُقام بالمشاركة المجتمعية في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، و زوجة الشهيد أحمد المنسي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.