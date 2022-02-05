السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تستعرض جهود الهلال الأحمر منذ انطلاق جائحة كورونا

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الهلال الأحمر المصري منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا المستجد واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع من خلال الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية الصحية والدعم النقدي وتوفير حقائب النظافة الشخصية وحملات التعقيم والتطهير وتنظيم صفوف متلقي المعاشات.
 جاء ذلك خلال استقبال، وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية فابريزيو كاربوني، و مدير بعثة اللجنة الدولية في مصر جيروم فونتانه، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري لا يزال مستمرًا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا والتي قام من خلال الشراكة مع وزارة الصحة بتوقيع بروتوكول تعاون لزيادة مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية من خلال المراكز الطبية الثابتة التابعة للهلال الأحمر المصري، وكذلك مراكز ثابتة في الأسواق الكبرى، وذلك من أجل تيسير وزيادة وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد لجميع أفراد المجتمع.

وعن دور الهلال الأحمر المصري خلال جائحة كورونا، أكدت انها تتمثل فى عدة نقاط ومنها:-

-تكوين فرق التبرع بالدم.

-انشاء فرق لم الشمل.

-وجود فرق للتعقيم مدربة ومجهزة في أنحاء الجمهورية، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

-العمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر.

إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد.

إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة.

- إقامة مستشفيات ميدانية ومخيمات فرز استفاد منها أكثر من 150 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.

وزيرة التضامن الاجتماعي المعاشات التضامن فيروس كورونا الهلال الأحمر قوافل طبية التعقيم والتطهير جائحة فيروس كورونا

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