السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب الوفد: الصين تدرك جيدًا الدور المحورى المصرى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة الصين للمشاركة في فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية، تأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتعكس حرص الرئيس على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز سبل التعاون مع الصين، لا سيما في ظل التعاون المثمر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المهندس حازم الجندى أن تبادل الزيارات بين الرئيسين "المصري والصيني" ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية وانعكس ذلك جليا على حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ونجاح الشراكة الاستراتيجية التنموية الشاملة بينهما.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إلى أن تطرق مباحثات الرئيسين خلال عقد القمة الثنائية على هامش الزيارة إلى الحديث عن آليات الشراكة فيما يتعلق بمجالات أنشطة البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات فيروس كورونا، والتقنيات الصناعية المرتبطة بإدارة الأزمة، ستكون له آثار إيجابية في القضاء على فيروس كورونا ومواجهة انتشاره، باعتبار أن الصين من أوائل الدول التي بادرت بتصنيع لقاح لمجابهة الوباء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصين تدرك جيدا الدور المحوري المصري على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط، وأهداف مصر الدائمة لتعزيز ودعم علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بها، ومواجهة أي تحديات أو تهديدات من شأنها الإضرار أو المساس بالأمن القومي المصري أو العربي.

وتابع: تطرق الحديث إلى سبل تعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق" ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، سيساهم في تحقيق الدور المحوري لمنطقة قناة السويس وسيفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

افتتاح استراتيجية التاريخية التبادل التجاري منة جندى عبد الفتاح السيسي استثمارات زيارة الرئيس قناة اخير الاستثمار زيارة فعاليات المرج دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعز التكنولوجيا الصينى مصري بيان جمهور الرئيس قنا التبادل الدواء الرئيس السيسي مستوى تصنيع اقتصاد التجارى

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