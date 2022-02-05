الثلاثاء.. المركز القومى للسينما يقيم ورشة «مدرسة الديكور السينمائى»

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة "مدرسة الديكور السينمائي" مجانا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ فبراير في الخامسة مساء.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبو فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.

مركز الثقافة السينمائية يقيم أسبوعا ثقافيًا للتراث الإسلامي

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، يقيم مركز الثقافة السينمائية، أسبوعًا ثقافيًا لإحياء التراث الإسلامي، وذلك بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة د. عز الرجال فاروق، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وإدارة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ابتداءً من الأحد القادم 6 فبراير وعلى مدار الأسبوع مركز الثقافة السينمائية يفتح أبوابه أمام الجمهور فئة عمرية 12 وحتى 18 سنة، خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً.

تتضمن الفعاليات ورشة للخط العربي للفنان التشكيلي محمد السيد يومي الأحد والإثنين وورشة حكاوي التراث للدكتورة سوسن رضوان، وجولة بمكتبة الثقافة السينمائية العريقة ومناقشة شخصيات مخرجي الأفلام التراثية بقسم البحوث السينمائية.

كما سيتم أيضًا خلال الفعالية عرض كل من فيلم زخارف عربية للمخرج عبدالقادر التلمساني، وفيلم جامع السلطان حسن للمخرج أشرف حامد، وفيلم مملكة الحسين للمخرج أيمن صفوت، وفيلم أون للمخرج إسلام سيد، وفيلم من طين للمخرج علاء الدين عاطف شكري.