غلق محل وتغريم آخر ورفع 45 حالة إشغال بوسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، محل وتغريم آخر بمبلغ 4 آلاف جنيه، ورفع 45 حالة إشغال خلال حملة لمتابعة مواعيد الإغلاق الشتوية، بنطاق الحي.

استهدفت الحملة كل من شوارع: (شامبليون، طريق الكورنيش، بور سعيد، أحمد قمحة، هليوبلس، أبوقير، ولاجتيه).

جاءت الحملة وفقًا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات محافظ الإسكندرية.

هذا وقد تم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية.

كما تم الدفع بحملة مساء أمس بقيادة أيمن الحلو، مدير إدارة إشغال الطريق.

لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع: سعد زغلول، هيبوقراط، سينادينو، رياض، ابن حزم، شامبليون، طريق الجيش، المفتش، جواد حسني، علي الخشخاني الزهور، والمحور، وأسفرت الحملة عن رفع ٢٥ حالة إشغال.

وفي سياق آخر قامت إدارة الحدائق بالحي بتقليم الأشجار والنخيل بشارع حافظ ابراهيم -وابور المياه، وبالجزر الوسطى للكورنيش، قص الستائر والنماذج النباتية بحديقة الأطفال بالشلالات البحرية، وتقليم الأشجار بميدان زويل أمام شركة المياه، ورفع المخلفات.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وفي إطار الاهتمام برعاية المسطحات الخضراء، والارتقاء بمستوى الحدائق والتشجير بشوارع الحي.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة لجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها، كما أكد على ضرورة التصدي لأي مخالفات، أو إشغالات للشوارع وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، فضلا عن الاهتمام بالنظافة والتجميل بجميع أحياء المحافظة ضمن مبادرة تجميل الإسكندرية.