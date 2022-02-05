السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البعثة المصرية بأديس أبابا تنظم جلسة نقاشية حول الدورة المقبلة لمؤتمر «كوب 27» في مصر

البعثة المصرية في
البعثة المصرية في أديس ابابا

البعثة المصرية بأديس أبابا تنظم جلسة نقاشية حول الدورة المقبلة لمؤتمر "كوب 27 " في مصر

نظمت بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا جلسة نقاشية بمقر الاتحاد الإفريقي تمهيداً لإطلاق سلسلة من الفعاليات الأخرى التي تعتزم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
وشارك في الجلسة كمتحدثين كل من: جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقي المعنية بتغير المناخ، وفيرا سونجوي وكيلة الأمم المتحدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والسفير البريطاني في أديس أبابا، والسفير محمد نصرمدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، كما حضر الجلسة مجموعة واسعة من رؤساء وفود الدول الإفريقية وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا وممثلي المراكز البحثية ومسئولي مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأكد السفير محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها بالاتحاد الإفريقي، في كلمته الافتتاحية ، على الأهمية التي توليها القارة الإفريقية لموضوعات تغير المناخ باعتبارها القارة الأكثر تضرراً من تبعات تغير المناخ والأقل تسبباً فيها، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى تفهم الظروف الخاصة لدول القارة ومساعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا الحاجة لترجمة التعهدات الخاصة بدعم جهود التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ لدول القارة لواقع ملموس على الأرض.
وشدد في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة إزاء مفاوضات تغير المناخ، داعياً إلى تعزيز التعاون مع شركاء القارة بما يخدم مصالح دولها وشعوبها ويتسق مع أولوياتها.
ومن جانبه، أكد السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، على استمرار العمل للبناء على النجاحات التي تحققت في الدورة الأخيرة للمؤتمر بجلاسجو COP26.
واعرب عن تطلع مصر إلى أن يؤدي الزخم المتولد عن المؤتمر إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف القارة الأفريقية واحتياجاتها الخاصة، فضلاً عن الحرص على إحراز تقدم في كافة مسارات التفاوض الخاصة بتغير المناخ.
وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /السبت/ إن الجلسة الأولى ركزت على التعريف بأولويات الرئاسة المصرية في مؤتمر COP27.

تغير المناخ مؤتمر كوب 27 البعثة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

للمرة الثانية.. صخرة تعيق الوصول للطفل ريان وتتسبب فى تأخير عملية الإنقاذ

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

مع يومه العالمي.. الصحة تكشف إجراءات الوقاية من السرطان

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ