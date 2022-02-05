طلاب الثانوية يستكملون تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات

يستكمل طلاب الثانوية العامة 2022، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، اليوم السبت، وتستمر حتى 24 فبراير الجارى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تسجيل الاستمارة بشكل دقيق ودون مشكلات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة مواعيد مهمة لكتابة الاستمارة الإلكترونية للطلاب، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021/2022.

وجاءت المواعيد كالتالي:

1) اتاحة التسجيل للطلاب على الموقع الالكتروني للوزارة يوم الأحد الموافق 25/1/2022

2) اتاحة موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية على الموقع الالكتروني يوم الخميس الموافق 24/2/2022.

3) اخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارة الالكترونية للمدراس يوم الخميس الموافق 3/3/ 2022.

4) اخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارة الالكترونية للمدراس يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 2022.

وشدد الوزارة انها لن يتم قبول الستمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كان السبب.

جدير بالذكر، أن عمليات التسجيل الإلكتروني لدخول الامتحانات، بدأت يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، حيث تم إتاحة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها وذلك من خلال رابط امتحانات الثانوية العامة :

‏https://moe-register.emis.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 24 من فبراير المقبل

ومن جهة أخرى، يحدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات للثانوية العامة ٢٠٢٢ ، وشكل أسئلة الامتحانات مع بداية الفصل الدراسي الثانى فى فبراير المقبل، حيث تجرى الاختبارات فى ١١ يونيو القادم على مستوي الجمهورية

يحسم الوزير خلال مسألة عقد الاختبارات إلكترونيا بواسطة التابلت أو ورقيا بشكل التقليدي ، ونوعية الأسئلة هل ستكون كلها بنظام الاختيار ممن بين المتعدد ، أم ستضم الامتحانات أسئلة مقالية.