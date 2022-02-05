أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجمعة بالإسماعيلية -أحد أكبر الأسواق بالإسماعيلية-، تباين في الأسعار اليوم السبت، وسجلت أسعار أصناف الخضراوات والفاكهة كالتالي.

سعر الخضراوات اليوم بالإسماعيلية

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيها .

البطاطس بين 3.25 جنيه 5جنيهات .

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه .

الكوسة بين 5 و9 جنيهات .

الفاصوليا بين 9 و15 جنيهات بارتفاع 1.5 جنيها للكيلو .

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9.5 جنيه بارتفاع جنيه للكيلو.

الملوخية بين 7.5 جنيهات و10 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8.5 جنيها.

البسلة بين 4 جنيهات و5 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم بالإسماعلية

الرمان 15 جنيها

والتفاح الأصفر 25 جنيها

والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 25 جنيها

والقشطة 45 جنيها

والتفاح الفرنساوي 30 جنيها

والتفاح الأحمر 20 جنيها

الموز المستورد 20 جنيها.

العنب الأسود / عنب كرمسون 30 جنيها

والعنب البلدي 15 جنيها

والعنب الأحمر 30 جنيها

والتين 12 جنيها للكيلو الواحد

الكنتالوب 12 جنيها

ومن جانبه، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية،في تصريحات صحفية، إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى اضطراب وسوء حالة الطقس، ما تسبب في تلف المحاصيل وتراجع المعروض بالأسواق لجميع الأصناف وبالتالي زيادة السعر.

وأضاف النجيب، أنه على سيبل المثال زاد سعر قفص الطماطم في سوق الجملة إلى بين 60 و120 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 35 و60 جنيهًا قبل الارتفاع.

وهو ما اتفق معه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وقال في بيان إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سوء الأحوال الجوية والموجة الباردة خلال الفترة الحالية.

وذكر النجيب، أن تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهون بتحسن الأحوال الجوية والمعروض بالأسواق.