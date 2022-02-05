بدء استلام  الملفات للراغبين في التطوع للعمل بالحصة بالجيزة لمادة اللغة العربية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، في استلام الاوراق من الراغبين فى التقديم بالتطوع للعمل بالحصة، لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتستمر حتى، وذلك بداية من اليوم السبت وحتي الخميس المقبل.

وحددت المديرية أن يكون التقديم بالإدارات التعليمية فقط وفقا للمواعيد التالية:-

اليوم السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.

الإثنين الموافق 7 فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.

الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.

الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية).

الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية).

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه أبو رواش.

- التابعون لإدارة 6 أكتوبر التعليمية التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحي السادس.

- التابعون لإدارة الوراق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

- التابعون لإدارة منشأه القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص.

- التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائيه للتعليم الأساسي بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الحوامدية التعليمية التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

- التابعون لإدارة الدقى التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقي التعليمية 3 شارع آمين الرفاعي من شارع التحرير.

- التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) "الجيزة الاعدادية سابقاً" عنوانها شارع جامعة القاهرة.

- التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجي.

- التابعون لإدارة الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

- التابعون لإدارة الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

- التابعون لإدارة أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الإبتدائية المشتركة.