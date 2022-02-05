السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تطلق اليوم ٧ قوافل طبية بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية، اليوم السبت، ولمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق؛ نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وبشتامي مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزنقاطة مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، وكفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزار مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبني عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفًا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي. 

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفًا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفًا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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