السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.
وأوضح المركز - في بيان له اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17792 طنًا تشمل: 1360 طن رمل و2300 طن مولاس و4680 طن أسمنت و6752 طن فوسفات و2700 طن بودرة جبس.
وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 37452 طنًا تشمل: 7000 طن ذرة و8524 طن قمح و1993 طن خشب زان و11296 طن حديد و7639 طن خردة و1000 طن فول صويا.
وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 760 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطا وخرشوف وملوخية وبقدونس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (شطة وبصل وبرسيم وكتان وفول وقطن وريحان وشمر ولب وينسون وليمون) وفواكه (برتقال وجريب فروت ورمان ومانجو ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية والهند وهولندا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وروسيا وألمانيا وبنجلاديش والصين وإيطاليا وكرواتيا وإنجلترا وسريلانكا وهونج كونج.
كما بلغ عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1719 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123337 طنًا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 133052 طنًا.
كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4524 شاحنة.

دمياط ميناء دمياط

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