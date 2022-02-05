أمريكا وأوكرانيا يبحثان سبل تشجيع روسيا على اتباع مسار الدبلوماسية

بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا التعزيزات العسكرية الروسية على طول حدود أوكرانيا والخطوات التي تتخذها أوكرانيا والولايات المتحدة لتشجيع روسيا على اتباع الدبلوماسية بشأن الحرب وضمان الأمن والاستقرار.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأطلع بلينكن، بحسب البيان، كولبيا على مشاركته الأخيرة مع نظرائهما الروس، والتي أكد خلالها استعداد واشنطن لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وعلي صعيد أآخر.. أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا "الحشد العسكري الروسي" المزعوم على حدود أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إلى أن الجانبين بحثا كذلك "الخطوات التي تتخذها أوكرانيا والولايات المتحدة لحث روسيا على أن تختار الدبلوماسية بدلًا من الحرب، وضمان الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان، أن بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على نتائج مباحثاته الأخيرة مع الجانب الروسي، مؤكدًا "الاستعداد للتعامل مع القضايا الأمنية المشتركة".

وأكد "بلينكن"، كذلك "الدعم الأمريكي الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وألمح بوضوح إلى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها لإحداث عواقب سريعة وقاسية على روسيا في حال اختارت هي التصعيد".

يذكر أن روسيا قد رفضت مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لـ"هجوم عسكري" على أوكرانيا.

فيما قال بلينكن، إن بلاده سترسل ردًا مكتوبًا على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية هذا الأسبوع، و ستنتظر جواب موسكو.

وأضاف بلينكن متحدثًا في ندوة تم بثها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "إن السلطات الأمريكية سترسل هذا الأسبوع ردودها المكتوبة على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك ستنتظر رد موسكو عليها".