السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى فاروق الفيشاوي.. عادات تزيد فرص الإصابة بسرطان القولون

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

تحل علينا اليوم  السبت 5 فبراير  ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي يعتبر من عمالقة الفن في السينما المصرية، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال التي مازالت خالدة حتي الأن، وقد رحل عن عالمنا  بسبب سرطان القولون في 25 يوليو عام 2019.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ medicalnewstoday ” أسباب وعادات قد تسبب سرطان القولون.

أعراض وعلامات سرطان القولون

الإسهال أو الإمساك.

تغييرات في قوام البراز، مثل البراز الرخو الضيق.

الدم في البراز، مما قد يجعل البراز يبدو بني داكن أو أسود.

نزيف أحمر فاتح من المستقيم.

ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ أو غازات.

الضعف والتعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

متلازمة القولون العصبي.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

الأسباب لسرطان القولون

بحسب الACS والباحثون غير متأكدين من السبب الدقيق لسرطان القولون ، ولكن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة به يحدث السرطان نتيجة للتغيرات في الحمض النووي داخل الخلايا تساعد جينات معينة تسمى الجينات المسرطنة الخلايا على البقاء على قيد الحياة والنمو والانقسام. تساعد الجينات الكابتة للورم في تنظيم انقسام الخلايا وموتها.

السمات والعادات والنظام الغذائي

العمر عامل خطر كبير للإصابة بسرطان القولون حوالي 90٪ من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ومع ذلك ، فقد أصبح أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

يمكن أن تسهم النظم الغذائية منخفضة الألياف أيضا ، وفقا لواحدمراجعة 2019 الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة مما يلي لديهم مخاطر متزايدة:

الدهون المشبعة.

اللحوم الحمراء.

اللحوم المصنعة.

تاريخ طبي وعائلي من الأورام الحميدة.

أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

السرطانات الأخرى، مثل سرطان الثدي أو المبيض أو بطانة الرحم.

السمنة أو زيادة الوزن.

عوامل الخطر الأخرى:

تدخين السجائر.

نقص في النشاط الجسدي.

أنظمة غذائية منخفضة الألياف وعالية الدهون تفتقر إلى الفاكهة والخضروات.

الوقاية من سرطان القولون

لا توجد طريقة مضمونة للوقاية من سرطان القولون ومع ذلك ، بعض التدابير الوقائية قد يتضمن

الحفاظ على وزن معتدل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

الحد من تناول الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.

يجب على الناس أيضًا التفكير في الحد من التدخين.

اليوم السبت 5 فبراير الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سرطان القولون 25 يوليو عام 2019

رئيس التحرير

وائل لطفي

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