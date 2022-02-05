السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة

باربرا بارنز
باربرا بارنز

تبدو الحياة كوالد ملكي مشغولة، مع مواكبة الارتباطات العامة والجولات في الخارج وواجبات الأم والأب العادية في المنزل، و لا عجب أن العديد من أفراد العائلة المالكة قد وظفوا مربيات لتقديم يد المساعدة على مر السنين، ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "hellomagazine " أكثر النساء فاعلية اللواتي ساعدن في تربية أفراد العائلة المالكة المفضلين لدينا  من  الملكة  إلى  الأمير جورج.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

ماريا تيريزا توريون بورالو

ماريا هي واحدة من أشهر المربيات الملكيات في الوقت الحاضر ، وهي مربية الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، و تم توظيفها من قبل الأمير ويليام وكيت في عام 2014، عندما كان جورج يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

 

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

مربية أرشي هاريسون الملكية

قبل مغادرتهما المملكة المتحدة من أجل حياة جديدة في لوس أنجلوس ، قام دوق ودوقة ساسكس بتوظيف مربية في منزلهما في وندسور ، و احتفظ الزوجان بهوية مربية الأطفال سرًا ، على الرغم من أنه تم تصويرها وهي تسافر مع هاري وميجان وطفلها آرتشي في عطلة في فرنسا وأثناء جولة جنوب إفريقيا.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

جيسي ويب

عندما كان الأمير جورج يبلغ من العمر بضعة أسابيع فقط ، تم الاعتناء به من قبل الأمير ويليام والمربية السابقة للأمير هاري ، جيسي ويب، من الواضح أن ويليام يشعر بعاطفة كبيرة تجاه مربية الأطفال السابقة. كان جيسي ضيفًا في حفل عيد ميلاد ويليام الحادي والعشرين وزواجه من كيت في عام 2011 ، وحضرت حفل زفاف الأمير هاري وميغان عام 2018 كما اعتنت جيسي بطفلي فيسكونت لينلي قبل تقاعدها.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

تيجي ليجي بورك

عندما كان الأولاد أكبر سنًا ، تم الاعتناء بهم من قبل Tiggy Leggy-Bourke ، الآن Tiggy Pettifer تقاعدت تيجي ، التي التحقت بنفس المدرسة السويسرية التي التحقت بها الأميرة ديانا ، من منصبها في عام 1999.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

باربرا بارنز

كانت باربرا بارنز أول مربية للأمير ويليام عاش الطفل في القصر حتى بدأ ويليام المدرسة الابتدائية،  يُزعم أن باربرا قد تركت بعد أن أصبح ويليام وهاري مغرمين بها.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

أولجا باول

كانت أولجا واحدة من المربيات الملكيات الأكثر صرامة ، لكن ويليام وهاري أحبها كثيرًا، وتولت منصب المربية بعد مغادرة باربرا وبقيت مع الأمراء لمدة 15 عامًا كانت تدعم ويليام باستمرار عندما بدأ المدرسة الداخلية .

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

مابل أندرسون

استعانت الملكة بمساعدة مابل أندرسون لرعاية أطفالها الصغار اعتنت مابل بالأمير تشارلز عندما كان طفلاً رضيعًا، حتى أنها بقيت لرعاية الأطفال الصغار لصاحبة الجلالة الأمير أندرو والأمير إدوارد عندما كبر تشارلز والأميرة آن.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

هيلين لايتبودي

كانت مربية تشارلز وآن الأخرى التي لعبت دورًا كبيرًا في سنوات تكوينهما هي هيلين لايت بودي هنا، تم تصوير طفل تشارلز جالسًا في حضن مربية أطفاله في عام 1950.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

كلارا نايت

كانت كلارا، الملقبة بـ Alah، محبوبة للغاية من قبل الملكة وشقيقتها الأميرة مارجريت، وكانت مربية الملكة الأم وطُلب منها العودة إلى وظيفتها عندما كانت الأميرات صغيرتين.

أجمل 12 صورة لأطفال العائلة المالكة ومربياتهم المحبوبات

ماريون كروفورد

عملت الملكة الأم ماريون كمربية حضانة للأميرات إليزابيث ومارجريت في عام 1932، ولكن سرعان ما تمت ترقيتها إلى مربية أطفال لقدرتها على رعاية ليليبت الصغيرة، و بقيت مع العائلة المالكة حتى بلغت إليزابيث 21 عامًا وكانت على وشك الزواج من الأمير فيليب. 

والأب العادية الجولات في الخارج مواكبة الارتباطات العامة ملكي مشغولة وظفوا مربيات النساء فاعلية تربية أفراد العائلة المالكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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